ПСЖ із Забарним став чемпіоном Франції — третій трофей українця в Парижі

Парі Сен‑Жермен переміг Ланс з рахунком 2:0 у 33 турі Ліги 1 та достроково став чемпіоном Франції.

Рахунок у матчі на 29-й хвилині відкрив Хвіча Кварацхелія, який забив з близької відстані після асисту Усмана Дембеле. Подвоїли перевагу гості вже у компенсований час — остаточний рахунок встановив Ібрагім Мбає.

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У складі ПСЖ весь матч відіграв український захисник Ілля Забарний. На 45-й хвилині він отримав жовту картку.

ПСЖ набрав 76 очок і за тур до завершення сезону став недосяжним для Ланса, який залишився другим та відстає від парижан на дев’ять балів.

Для парижан цей титул став 14-м в історії клубу та п’ятим поспіль у чемпіонаті Франції.

Забарний виграв третій трофей у складі французького гранда після перемог у Суперкубку Франції та Міжконтинентальному кубку.

Свій наступний матч ПСЖ проведе 17 травня проти Парижа, а Ланс того ж дня на виїзді зустрінеться з Ліоном, за який виступає українець Роман Яремчук.

30 травня ПСЖ зіграє з Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів.

Ланс — ПСЖ 0:2

Голи: Кварацхелія, 29, Мбає, 90+4

Раніше Девід Бекем розкрив неймовірний підхід Луїса Енріке в ПСЖ.

Також повідомлялося, що найкращим футболістом сезону в чемпіонаті Франції став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

Крім цього, ПСЖ представив форму на наступний сезон.