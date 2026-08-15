Автор переможного голу у фіналі ЧС-2026 перейшов із Барселони у ПСЖ за 50 млн євро

Парі Сен-Жермен оголосив про трансфер нападника Барселони та збірної Іспанії Феррана Торреса.

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26-річний футболіст підписав контракт на п’ять років, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Він виступатиме під дев’ятим номером.

За даними ЗМІ, сума трансферу склала 50 мільйонів євро.

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«Я дуже радий розпочати нову пригоду в такому амбітному клубі, як Парі Сен-Жермен. Хочу подякувати президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, [спортивному раднику] Луїшу Кампушу та тренеру Луїсу Енріке за можливість приєднатися до команди. Сподіваюся допомогти їй виграти якомога більше трофеїв», — сказав Торрес після трансферу.

Ферран розпочинав професійну кар'єру у складі Валенсії. У 2020 році перейшов у Манчестер Сіті, а наприкінці 2021-го приєднався до Барселони.

За чотири з половиною роки у складі каталонського клубу Торрес провів 207 матчів і забив 65 матчів, тричі ставав чемпіоном Іспанії.

Цього літа Ферран взяв участь у чемпіонаті світу у складі збірної Іспанії. У фінальному матчі проти Аргентини (1:0) форвард забив переможний гол у додатковий час й був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Раніше повідомлялося, що французький захисник Люка Дінь став гравцем Парі Сен-Жермен, перейшовши з Астон Вілли.

Також ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.