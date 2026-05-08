Луїс Енріке влаштував гравцям ПСЖ вечерю в ресторані, але сам не прийшов

8 травня, 17:39
Луїс Енріке (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Луїс Енріке (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вирішив організувати вечерю для команди після другого поспіль виходу у фіналі Ліги чемпіонів.

Команда мала відсвяткувати не лише успіху клубу, а й день народження Луїс Енріке, якому 8 травня виповнилося 56 років, повідомляє Le Parisien.

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Тренер запросив команду у престижний ресторан Prunier біля Тріумфальної арки. Втім, іспанський тренер несподівано не з’явився і гравці святкували без нього.

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sortiraparis.com
Фото: sortiraparis.com

За даними французьких медіа, Енріке зробив це навмисно, щоб футболісти могли розслабитися без відчуття контролю з боку наставника.

У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти Арсенала.

Матч відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Арсенал тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.

Раніше форвард Баварії Гаррі Кейн назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Футбол Ліга чемпіонів Луїс Енріке

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