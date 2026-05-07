11 поранених і 127 затриманих: у Парижі після виходу ПСЖ у фінал ЛЧ почалися масові заворушення

Французький Парі Сен-Жермен став другим учасником фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, пройшовши німецьку Баварію за підсумками двох матчів.

Як пише видання Sport, через вихід команди Луїса Енріке у фінал Ліги чемпіонів вболівальники ПСЖ вчинили численні заворушення у місті. Були також спроби мародерства та блокування автомагістралей у Парижі.

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В результаті заворушень, 23 поліцейських отримали поранення, також поранено 11 вболівальників. 127 фанатів були заарештовані.

У Парижі вболівальники ПСЖ влаштували численні заворушення після матчу з Баварією https://www.youtube.com/watch?v=qIspvq7BkDA

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, переважна більшість арештів відбулася у столиці та прилеглих районах.

Вболівальники ПСЖ також безуспішно намагалися заблокувати шосе навколо французької столиці.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в суботу, 30 травня 2026 року, на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина). Арена була побудована 2019 року і вміщує 67 215 глядачів.

Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. Перед початком матчу виступить популярний американський рок-гурт The Killers.

Раніше нападник Баварії Гаррі Кейн назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал.