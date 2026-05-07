11 поранених і 127 затриманих: у Парижі після виходу ПСЖ у фінал ЛЧ почалися масові заворушення
Уболівальники ПСЖ спричинили масові заворушення в Парижі (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Французький Парі Сен-Жермен став другим учасником фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, пройшовши німецьку Баварію за підсумками двох матчів.
Як пише видання Sport, через вихід команди Луїса Енріке у фінал Ліги чемпіонів вболівальники ПСЖ вчинили численні заворушення у місті. Були також спроби мародерства та блокування автомагістралей у Парижі.
В результаті заворушень, 23 поліцейських отримали поранення, також поранено 11 вболівальників. 127 фанатів були заарештовані.
За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, переважна більшість арештів відбулася у столиці та прилеглих районах.
Вболівальники ПСЖ також безуспішно намагалися заблокувати шосе навколо французької столиці.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться в суботу, 30 травня 2026 року, на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина). Арена була побудована 2019 року і вміщує 67 215 глядачів.
Початок поєдинку о 19:00 за київським часом. Перед початком матчу виступить популярний американський рок-гурт The Killers.
Раніше нападник Баварії Гаррі Кейн назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал.