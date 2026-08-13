Забарний після перемоги ПСЖ у Суперкубку УЄФА підійшов до дружини на трибуні — їхній поцілунок потрапив на відео
Ілля Забарний із дружиною Ангеліною (Фото: instagram.com/angelina.zabarna)
Французький ПСЖ став володарем Суперкубка УЄФА, обігравши «Астон Віллу» з рахунком 2:1.
Український захисник парижан Ілля Забарний не брав участі в поєдинку, просидівши всю гру на лаві запасних.
Матч відвідала кохана українського захисника — Ангеліна. Дружина Забарного опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому він під час святкування підійшов до неї та поцілував.
Забарний став п’ятим українцем в історії, який виграв Суперкубок УЄФА.
Ілля здобув уже п’ятий трофей у складі парижан. Минулого сезону він став чемпіоном Франції, переможцем Ліги чемпіонів, Міжконтинентального кубка та Суперкубка Франції.
Повідомлялося, що Забарний обрізав російського воротаря ПСЖ зі спільного фото після перемоги в Суперкубку УЄФА.
Раніше повідомлялося, що французький захисник Люка Дінь став гравцем Парі Сен-Жермен, перейшовши з Астон Вілли.
Нагадаємо, що ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.