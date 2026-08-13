Забарний після перемоги ПСЖ у Суперкубку УЄФА підійшов до дружини на трибуні — їхній поцілунок потрапив на відео

Французький ПСЖ став володарем Суперкубка УЄФА, обігравши «Астон Віллу» з рахунком 2:1 .

Український захисник парижан Ілля Забарний не брав участі в поєдинку, просидівши всю гру на лаві запасних.

Матч відвідала кохана українського захисника — Ангеліна. Дружина Забарного опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому він під час святкування підійшов до неї та поцілував.

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Забарний став п’ятим українцем в історії, який виграв Суперкубок УЄФА.

Ілля здобув уже п’ятий трофей у складі парижан. Минулого сезону він став чемпіоном Франції, переможцем Ліги чемпіонів, Міжконтинентального кубка та Суперкубка Франції.

Повідомлялося, що Забарний обрізав російського воротаря ПСЖ зі спільного фото після перемоги в Суперкубку УЄФА.

Раніше повідомлялося, що французький захисник Люка Дінь став гравцем Парі Сен-Жермен, перейшовши з Астон Вілли.

Нагадаємо, що ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.