Забарний обрізав російського воротаря ПСЖ зі спільного фото після перемоги в Суперкубку УЄФА
Ілля Забарний виграв Суперкубок УЄФА (Фото: REUTERS/Стефан Мае)
Французький ПСЖ став володарем Суперкубка УЄФА, обігравши Астон Віллу з рахунком 2:1.
Український захисник парижан Ілля Забарний не брав участі в поєдинку, просидівши всю гру на лаві запасних.
Після святкування Забарний опублікував у своєму Instagram командне фото, на якому обрізав російського одноклубника Матвія Сафонова.
Також унаслідок цього зникла ще й половина обличчя вінгера парижан Хвічі Кварацхелії.
Після резонансу в мережі Ілля видалив це фото зі свого допису в Instagram. Українець залишив у своїй стрічці фото, на якому тримає трофей у руках. Крім того, Забарний також заблокував коментарі до цього допиREUTERS/Stephane Maheсу.
Російський голкіпер вийшов у стартовому складі в матчі проти Астон Вілли.
Зазначимо, що Забарний здобув уже п’ятий трофей у складі парижан. Минулого сезону він став чемпіоном Франції, переможцем Ліги чемпіонів, Міжконтинентального кубка та Суперкубка Франції.
Раніше повідомлялося, що французький захисник Люка Дінь став гравцем Парі Сен-Жермен, перейшовши з Астон Вілли.
Нагадаємо, що ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.