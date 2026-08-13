Забарний обрізав російського воротаря ПСЖ зі спільного фото після перемоги в Суперкубку УЄФА

13 серпня, 16:28
Ілля Забарний виграв Суперкубок УЄФА (Фото: REUTERS/Стефан Мае)

Ілля Забарний виграв Суперкубок УЄФА (Фото: REUTERS/Стефан Мае)

Французький ПСЖ став володарем Суперкубка УЄФА, обігравши Астон Віллу з рахунком 2:1.

Український захисник парижан Ілля Забарний не брав участі в поєдинку, просидівши всю гру на лаві запасних.

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Після святкування Забарний опублікував у своєму Instagram командне фото, на якому обрізав російського одноклубника Матвія Сафонова.

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Також унаслідок цього зникла ще й половина обличчя вінгера парижан Хвічі Кварацхелії.

Після резонансу в мережі Ілля видалив це фото зі свого допису в Instagram. Українець залишив у своїй стрічці фото, на якому тримає трофей у руках. Крім того, Забарний також заблокував коментарі до цього допиREUTERS/Stephane Maheсу.

Російський голкіпер вийшов у стартовому складі в матчі проти Астон Вілли.

Зазначимо, що Забарний здобув уже п’ятий трофей у складі парижан. Минулого сезону він став чемпіоном Франції, переможцем Ліги чемпіонів, Міжконтинентального кубка та Суперкубка Франції.

Раніше повідомлялося, що французький захисник Люка Дінь став гравцем Парі Сен-Жермен, перейшовши з Астон Вілли.

Нагадаємо, що ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Суперкубок УЕФА Ілля Забарний

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