«Ми віддали всі сили». Лунін звернувся до фанатів після матчу, в якому його було визнано найкращим

25 квітня, 11:41
Андрій Лунін у матчі з Бетісом (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Андрій Лунін у матчі з Бетісом (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

У рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії Реал на виїзді зіграв унічию з Бетісом — 1:1.

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Український воротар «вершкових» Андрій Лунін прокоментував нічийний результат поєдинку, в якому господарі зрівняли рахунок на 90+4 хвилині.

Лунін опублікував пост на своїй сторінці в Intsagram, у якому підбив підсумок зустрічі.

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«Сьогодні ми віддали всі сили, шкода такий результат. Незважаючи ні на що, ми повинні рухатися далі», — написав Лунін.

Зазначимо, що Лунін визнаний найкращим гравцем матчу за версією Ла Ліги. Воротар у цьому матчі зробив три сейви.

У поточному сезоні 27-річний українець зіграв 11 матчів, пропустив 21 гол і жодного разу не відіграв на нуль.

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У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце, відстаючи від Барселони, яка йде на першому місці, на вісім очок — у каталонців є одна гра в запасі. У наступному турі «вершкові» зіграють проти Еспаньола, поєдинок пройде 3 травня.

Нагадаємо, посеред цього сезону Реал звільнив головного тренера Хабі Алонсо, команду очолив Альваро Арбелоа. Під його керівництвом клуб вилетів із Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал втратив двох основних футболістів до кінця сезону, які отримали однакові травми.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрій Лунін Бетіс Чемпіонат Іспанії

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