«Нагадує мені Анчелотті». Чемпіон Європи Бонуччі назвав ідеального тренера для мадридського Реала

На думку чемпіона Європи 2020 року, Аллегрі здатний повторити шлях Карло Анчелотті, який виграв із Реалом три Ліги чемпіонів.

«Я бачу його хорошим варіантом для Мадрида. Він нагадує мені Карло Анчелотті: дає гравцям свободу, є хорошим менеджером і розуміє тиск, який приходить разом із футболкою Реала. Якщо Анчелотті впорався добре, не бачу причин, чому Аллегрі не зможе», — цитує Бонуччі Marca.

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Головним тренером Реала поки залишається Альваро Арбелоа, який замінив посеред нинішнього сезону Хабі Алонсо. Арбелоа, найімовірніше, залишить посаду після завершення сезону: під його керівництвом Реал вилетів із Ліги чемпіонів і Кубку Іспанії, а в Ла Лізі йде другим, відстаючи від Барселони на дев’ять очок після 31 туру.

58-річний Аллегрі тренує Мілан, який вдруге очолив минулого року. У 2011-му Массіміліано вперше виграв Серію А з Міланом, а у 2014−2019 і 2021−2024 роках тренував Ювентус, з яким п’ять разів ставав чемпіоном Італії.

Раніше колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко висловився про гру Андрія Луніна за Реал.

Повідомлялося, що Юрген Клопп відмовився очолити мадридський Реал і націлений на роботу з іншою командою.