Цінують відданість команді. Реал визначився з долею Луніна: українець роздумує над майбутнім — ЗМІ
Андрій Лунін (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Мадридський Реал не планує продавати українського голкіпера Андрія Луніна.
Про це повідомляє The Athletic.
Зазначається, що керівництво «вершкових» цінує відданість команді та терпіння Андрія, який чекає свого шансу. Це, на їхню думку, є важливим фактором при формуванні складу.
Однак цікаво, що голкіпер ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Він планує зробити це після завершення сезону.
Зазначимо, що у сезоні-2025/26 Андрій Лунін зіграв дев’ять матчів, у яких пропустив 19 голів.
Нещодавно Лунін із капітанською пов’язкою вивів Реал на матч іспанської Ла Ліги.
Цікаво, що раніше італійський Інтер був зацікавлений у трансфері воротаря Реала і збірної України Андрія Луніна.
Нагадаємо, що Реал вилетів з чвертьфіналу Ліги чемпіонів, програвши мюнхенській Баварії за сумою двох матчів з рахунком 4:6. У півфіналі Ліги чемпіонів німці зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.
Також ми писали, що колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко висловився про гру Андрія Луніна за Реал.