Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що керівництво «вершкових» цінує відданість команді та терпіння Андрія, який чекає свого шансу. Це, на їхню думку, є важливим фактором при формуванні складу.

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Однак цікаво, що голкіпер ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Він планує зробити це після завершення сезону.

Зазначимо, що у сезоні-2025/26 Андрій Лунін зіграв дев’ять матчів, у яких пропустив 19 голів.

Нещодавно Лунін із капітанською пов’язкою вивів Реал на матч іспанської Ла Ліги.

Цікаво, що раніше італійський Інтер був зацікавлений у трансфері воротаря Реала і збірної України Андрія Луніна.

Нагадаємо, що Реал вилетів з чвертьфіналу Ліги чемпіонів, програвши мюнхенській Баварії за сумою двох матчів з рахунком 4:6. У півфіналі Ліги чемпіонів німці зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

Також ми писали, що колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко висловився про гру Андрія Луніна за Реал.