Віцекапітана Реала відвезли в лікарню після бійки з одноклубником у роздягальні — Marca

У мадридському Реалі стався конфлікт між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені.

Як пише Marca, Вальверде і Чуамені ледь не побилися на вчорашньому тренуванні. Сьогодні футболісти продовжили з’ясовувати стосунки.

За даними іспанського видання, Вальверде, який є віцекапітаном Реала, відмовився потиснути руку Чуамені, через це атмосфера на тренуванні стала вкрай ворожою. Після завершення заняття гравці вирушили в роздягальню, де сталася бійка.

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Одноклубникам довелося розбороняти Вальверде і Чуамені, а Федеріко внаслідок інциденту поїхав до лікарні через розсічення. При цьому джерела зазначають, що удар, який призвів до госпіталізації уругвайця, було завдано ненавмисно.

Після інциденту в тренувальному центрі Реала відбулася екстрена зустріч за участю генерального директора клубу Хосе Анхеля Санчеса. У Реалі побоюються подальшого загострення ситуації, оскільки атмосфера в команді зараз характеризується як максимально напружена, панує нервозність й внутрішній розкол, додає Marca.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Реал не виграв жодного титулу. 10 травня мадридці зіграють з Барселоною, у цьому матчі каталонська команда може офіційно оформити золоті медалі чемпіонату Іспанії.

Посеред сезону керівництво Реала звільнило головного тренера Хабі Алонсо, у якого, за даними ЗМІ, був конфлікт із деякими гравцями, зокрема зірковим вінгером Вінісіусом Жуніором. Замість Алонсо команду очолив Альваро Арбелоа.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати лідера за 150 мільйонів євро.