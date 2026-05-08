«Донощик» Арбелоа. Іспанські ЗМІ назвали футболіста Реала, який передає інформацію головному тренеру

У роздягальні мадридського Реала посилюється напруга та конфлікти між футболістами.

Як пише авторитетне іспанське видання Mundo Deportivo, частина гравців Реала переконана, що бразильський вінгер Вінісіус Жуніор може бути джерелом «зливів» внутрішніх конфліктів команди.

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Футболісти Реала помітили, що у Вінісіуса близькі стосунки з тренерським штабом і наставником Альваро Арбелоа. Одноклубники вважають бразильця «донощиком», який передає Арбелоа інформацію з роздягальні.

Напередодні півзахисники Реала Федеріко Вальверде та Орельєн Чуамені влаштували бійку. Після цього Вальверде заявив, що ця історія стала публічною через витік інформації зсередини клубу до преси.

Гравці Реала вже давно незадоволені поведінкою Вінісіуса на полі і поза ним. Ситуацію ускладнює й те, що зірковий вінгер досі не продовжив контракт із Реалом, який спливає у 2027 році.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Вінісіус влаштував конфлікт з тодішнім головним тренером Реала Хабі Алонсо просто посеред Класико з Барселоною. У січні Алонсо звільнили, його замінив Арбелоа.

Реал у нинішньому сезоні не виграв жодного титулу. 10 травня мадридці зіграють з Барселоною у 35-м турі Ла Ліги — перемога або нічия гарантує каталонцям золоті медалі іспанського чемпіонату.

Ми писали, що Кіліан Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати Вінісіуса за 150 мільйонів євро.