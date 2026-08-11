Моурінью визначився з трьома гравцями, яких більше не хоче бачити в Реалі — ЗМІ

Португалець хоче мати у своєму розпорядженні 20 польових гравців, а також трьох футболістів, які зараз відновлюються від травм, повідомляє AS. Наразі у першій команді мадридців 26 футболістів.

Реклама

За даними джерела, головними кандидатами на вихід є лівий захисник Ферлан Менді, центрбек Рауль Асенсіо та центральний півзахисник Едуардо Камавінга. Реал готовий розглянути пропозиції щодо цих трьох футболістів.

Окремо зазначається, що Реал відмовився від ідеї віддати в оренду форварда Ендріка. Це рішення було ухвалено за наполяганням Моурінью, який хоче зберегти бразильця в складі. Португалець прагне мати по два футболісти на кожну позицію та уникати ситуацій, коли гравці отримують замало ігрового часу.

Нагадаємо, минулий сезон Реал завершив без трофеїв. У червні Жозе Моурінью очолив мадридську команду вдруге у кар'єрі — він вже працював у Реалі з 2010 по 2013 рік.

Нову кампанію Ла Ліги мадридці розпочнуть 22 серпня виїзним матчем проти Еспаньйола.

Раніше Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Також гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїма Конате.

Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.