19-річний український футболіст дебютував за мадридський Реал, замінивши Луніна

У цьому матчі за першу команду Реала дебютував 19-річний український голкіпер Ілля Волошин. Він вийшов на поле на 87-й хвилині, замінивши іншого українця — Андрія Луніна.

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Лунін у матчі проти Шальке також виходив на заміну, з’явившись на полі одразу по перерві замість основного голкіпера Реала Тібо Куртуа. «Вершкові» розгромили суперника завдяки голам Кіліана Мбаппе, Діна Гейсена та Карлоса Еспі.

Вихованець дніпровського футболу Волошин виступає в Іспанії з вересня 2022 року. Він грав за Новелду і юнацьку команду Райо Махадаонда в третьому дивізіоні Іспанії. У мадридський Реал перейшов у лютому 2024 року, а через рік продовжив контракт з іспанським клубом.

Минулого сезону Волошин виступав за Реал U-19, з яким виграв Юнацьку лігу УЄФА. Українець провів п’ять матчів на турнірі, в яких пропустив вісім голів.

Нову кампанію Ла Ліги Реал розпочне 22 серпня виїзним матчем проти Еспаньйола.

Раніше повідомлялося, що Лунін входить у сферу інтересів Ювентуса. Андрій комфортно почувається в Мадриді, але прагне отримувати більше ігрового часу, тому може розглянути конкретну пропозицію від Ювентуса.