«Найбільш урівноважений». Легенда Реала назвав футболіста, який має стати новим капітаном команди

Колишній голкіпер Реала і збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес вважає, що наступного сезону капітаном мадридської команди потрібно призначити воротаря Тібо Куртуа.

На думку легендарного футболіста, 34-річний бельгієць здатний гідно замінити нинішнього капітана Реала Дані Карвахаля, який залишить клуб після цього сезону.

«Я вважаю, що нову ієрархію має очолити Куртуа, оскільки наразі він найбільш врівноважений і найпрофесійніший гравець команди. Він уже заслужив бути попереду Вінісіуса як третій капітан, при цьому вони прийшли в Реал в один і той самий рік», — цитує Каньїсареса видання Marca.

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Ексголкіпер також розкритикував віцекапітана Реала Федеріко Вальверде, який нещодавно побився з одноклубником Орельєном Чуамені.

«Вальверде, другий капітан, досить відсторонений і не діє як капітан. Він створив конфлікт, де не лише спровокував проблему, але й не повівся як капітан. Його потрібно відправити на трансферний ринок», — зазначив Каньїсарес.

Нагадаємо, Реал завершує нинішній сезон без виграних трофеїв. Очікується, що влітку новим головним тренером мадридців стане Жозе Моурінью, який змінить свого колишнього підопічного Альваро Арбелоа.

Повідомлялося, що Реал став найдорожчою командою в історії, яка завершила сезон без титулів.