«Навіть на Місяці це фол». Мбаппе в кров розбили обличчя ліктем, але суддя не призначив пенальті — відео

11 квітня, 08:36
Кіліану Мбаппе розбили обличчя в матчі з Жироною (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Кіліану Мбаппе розбили обличчя в матчі з Жироною (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

У матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії Реал зіграв унічию з Жироною — 1:1.

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На 89-й хвилині гри за рівного рахунку стався скандальний епізод. Нападник «вершкових» Кіліан Мбаппе увірвався в штрафну Жирони, де його вдарив ліктем по обличчю захисник Віктор Рейс.

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Суддя не призначив пенальті в епізоді, не побачивши порушення правил, незважаючи на те, що Мбаппе розбили обличчя в кров.

https://twitter.com/Viralitity/status/2042707024442482745

Обережно, чутливі кадри.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/2042713651111457237

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа жорстко розкритикував суддівство за цей момент.

«Це пенальті тут і навіть на Місяці. Ще раз це повторилося, ще на одному тижні. Ось що це.

Правда в тому, що ні я, ні будь-хто інший цього не розуміє. Я думаю, що VAR втручається, коли їм це вигідно, а коли ні, то не втручається. Ви вже знаєте мою думку, і ці події тільки підтверджують її. У нас було багато проблем із суддями. Стара історія", — наводить слова Арбелоа Mundo Deportivo.

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У поточному сезоні Мбаппе провів за Реал 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 39 голів і зробив шість гольових передач.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце, відстаючи від лідируючої Барселони на шість очок — у каталонців гра в запасі. Жирона розташовується на 12-му рядку з 38 балами.

Раніше повідомлялося, що Реал може очолити переможець чемпіонату світу.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Чемпіонат Іспанії

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