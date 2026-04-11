«Навіть на Місяці це фол». Мбаппе в кров розбили обличчя ліктем, але суддя не призначив пенальті — відео
Кіліану Мбаппе розбили обличчя в матчі з Жироною (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
У матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії Реал зіграв унічию з Жироною — 1:1.
На 89-й хвилині гри за рівного рахунку стався скандальний епізод. Нападник «вершкових» Кіліан Мбаппе увірвався в штрафну Жирони, де його вдарив ліктем по обличчю захисник Віктор Рейс.
Суддя не призначив пенальті в епізоді, не побачивши порушення правил, незважаючи на те, що Мбаппе розбили обличчя в кров.
Обережно, чутливі кадри.
Головний тренер Реала Альваро Арбелоа жорстко розкритикував суддівство за цей момент.
«Це пенальті тут і навіть на Місяці. Ще раз це повторилося, ще на одному тижні. Ось що це.
Правда в тому, що ні я, ні будь-хто інший цього не розуміє. Я думаю, що VAR втручається, коли їм це вигідно, а коли ні, то не втручається. Ви вже знаєте мою думку, і ці події тільки підтверджують її. У нас було багато проблем із суддями. Стара історія", — наводить слова Арбелоа Mundo Deportivo.
У поточному сезоні Мбаппе провів за Реал 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 39 голів і зробив шість гольових передач.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце, відстаючи від лідируючої Барселони на шість очок — у каталонців гра в запасі. Жирона розташовується на 12-му рядку з 38 балами.
Раніше повідомлялося, що Реал може очолити переможець чемпіонату світу.