Арда Гюлер — один із найкращих гравців Реала цього року (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Захисник Едер Мілітао і півзахисник Арда Гюлер більше не допоможуть мадридському Реалу в нинішньому сезоні.

В обох футболістів діагностували травми м’язів задньої поверхні стегна за підсумками матчу з Алавесом (2:1) у 33-му турі чемпіонату Іспанії, повідомляє видання Marca.

Мілітао і Гюлер вибули до кінця клубного сезону 2025/26. Реал проведе ще шість поєдинків у чемпіонаті Іспанії, де посідає друге місце, відстаючи від каталонської Барселони на дев’ять очок.

Реклама

Захисник збірної Бразилії Мілітао травмувався втретє цього сезону, його участь у чемпіонаті світу 2026 року перебуває під питанням. У Гюлера інша ситуація, очікується, що він точно зіграє на ЧС-2026 у складі збірної Туреччини.

У нинішній кампанії 28-річний Мілітао провів 21 матч за Реал у всіх турнірах і забив два голи. В активі 21-річного Гюлера 50 поєдинків, шість голів і 14 результативних передач.

Нагадаємо, посеред цього сезону Реал звільнив головного тренера Хабі Алонсо, команду очолив Альваро Арбелоа. Під його орудою клуб вилетів з Кубку Іспанії й Ліги чемпіонів.

Повідомлялося, що титулований Юрген Клопп відмовився очолити мадридський Реал і націлений на роботу з іншою командою.