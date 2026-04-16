«Не чекати, поки виженуть». Леоненко заявив, що Луніну потрібно покинути Реал

У коментарі Українському футболу експерт відзначив помилки голкіперів обох команд, однак наголосив, що Мануель Ноєр помиляється вкрай рідко, а Лунін — постійно. Також ексфутболіст заявив, що українцю час йти з мадридського клубу.

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«15 квітня сміливо можна назвати Днем воротаря. Спочатку начудив Ноєр. Такі помилки не роблять у Лізі чемпіонів! Потім начудив Лунін, до чого вболівальники Реала вже звикли. З кутового пропустив: там Павлович міг м’яч і не чіпати, він все одно б залетів. Куди Лунін виходив — незрозуміло.

Річ не в тім, що чотири чи п’ять м’ячів пропустив, а яких і коли. Ось у чому справа. Реал узагалі грає на контратаках. Якщо їм віддати м’яч, вони не знають, що з ним робити. Біжать тільки Мбаппе і Вінісіус, всі інші потім на таксі під'їжджають. Ноєр помилився раз на 100 років, і то це пам’ятатимуть. А Лунін привозить постійно. Йому давним-давно самому треба звалювати з Реала, а не чекати, коли його виженуть. На такому рівні подібні помилки не пробачають", — сказав Леоненко.

Нагадаємо, що Реал програв мюнхенцям за сумою двох матчів з рахунком 4:6. У півфіналі Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

Раніше зірки Реала обурилися через вилучення у матчі проти Баварії.