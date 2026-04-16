«Це неприпустимо». Президент Реала розніс гравців Реала в роздягальні — лише один футболіст уникнув критики

16 квітня, 14:00
Реал програв Баварії (Фото: REUTERS/Michaela Stache)

Реал програв Баварії (Фото: REUTERS/Michaela Stache)

Флорентіно Перес розкритикував команду Альваро Арбелоа в роздягальні після поразки Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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Президент «вершкових» після поразки від Баварії (3:4) спустився в роздягальню команди. Про це повідомляє Futbol del Sr. Destrangis.

Перес не стримав емоцій, розкритикувавши власних гравців.

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«Рік без титулів у Реал Мадрид — це невдача, два — це неприпустимо. Дякую вам за зусилля сьогодні, але поточний сезон — це справжнє розчарування.

Грати за Реал — це привілей, з багатьма важливими обов’язками. Багато хто з вас їх не виконав. Принаймні тепер завершите чемпіонат Іспанії з гідністю", — цитують слова Переса.

Відомо, що перед цим Перес попросив Арду Гюлера піти з роздягальні, щоб він поговорив з іншими гравцями в роздягальні на підвищених тонах.

У мережі є відео, як турецький півзахисник, який зробив дубль у грі з Баварією, самотужки залишав роздягальню без одноклубників.

https://twitter.com/a_derll/status/2044561651500724431
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У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє з Баварією, а Атлетіко зустрінеться з Арсеналом. Перші матчі півфіналів відбудуться 28 і 29 квітня 2026 року. Зустрічі у відповідь — 5 і 6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Баварія (Мюнхен) Ліга чемпіонів Флорентіно Перес

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