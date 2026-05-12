Мільярд євро і жодного трофея: Реал став найдорожчою командою в історії, яка завершила сезон без титулів

Як зазначає портал Transfermarkt, сумарна ринкова вартість складу Реала оцінюється у 1,34 млрд євро.

Водночас ця невдача вже перевершує негативну серію лондонського Арсенала — жодна команда з настільки високою трансферною вартістю раніше не завершувала сезон без кубків.

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Сумарна ринкова вартість складу Реала оцінюється у 1,34 млрд євро / Фото: transfermarkt

Фінальною у серії невдач, які супроводжували сезон Реала, стала поразка в Ель Класіко. У 35-му турі Ла Ліги мадридський клуб поступився Барселоні з рахунком — 0:2. Після цього каталонці достроково забезпечили собі чемпіонський титул, а Реал остаточно втратив шанси на перше місце.

Команда також вилетіла з Ліги чемпіонів після поразки від Баварії, а раніше втратила інші трофейні можливості, зокрема після невдалих виступів у Кубку Іспанії та Суперкубку.

За три тури до завершення сезону мадридський клуб посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 77 очок після 35 зіграних матчів. Відставання від лідера, Барселони, становить 14 очок.

Попри це, індивідуально сезон став вдалим для Кіліана Мбаппе, який забив 44 голи та став найкращим бомбардиром команди.

Зазначимо, що протягом сезону Реал двічі змінював головного тренера. Хабі Алонсо очолював команду з червня до січня. Однак його звільнили після поразки від Барселони (2:3) у фіналі Суперкубка Іспанії.

Його наступником став Альваро Арбелоа, який був переведений із молодіжної команди Кастілья. Під його керівництвом Реал остаточно втратив шанси на трофеї.

На цьому тлі з’являється інформація про можливе призначення нового наставника. Головним кандидатом називають Жозе Моурінью, який нині очолює Бенфіку. Португалець уже працював із Реалом у 2010−2013 роках, вигравши чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок країни.

Раніше повідомлялось, шо у мадридському Реалі стався конфлікт між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені.

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав відповідальних за виліт мадридців із розіграшу Ліги чемпіонів.