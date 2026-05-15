«Я лише четвертий нападник». Мбаппе вступив у публічну суперечку з тренером Реала Арбелоа

Нападник «вершкових» Кіліан Мбаппе, який з’явився на полі з лави запасних у другому таймі, після матчу публічно розкритикував наставника команди Альваро Арбелоа.

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«Я був готовий вийти в старті, але Арбелоа сказав мені, що зараз я — четвертий нападник. Нічого страшного, потрібно приймати рішення тренера. Я буду працювати ще старанніше», — наводить слова Мбаппе інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Іспанський фахівець під час своєї пресконференції відреагував на слова Мбаппе.

«Я б хотів, щоб у мене було чотири нападники, але у мене їх немає. Навіть не знаю, що вам відповісти, тому що у мене немає чотирьох форвардів і я ніколи не говорив йому нічого подібного. Мабуть, він мене неправильно зрозумів. Я ні в який момент не міг сказати йому, що він четвертий нападник».

Фото: Альваро Арбелоа / REUTERS/Albert Gea

Арбелоа пояснив, чому Кіліан не вийшов у матчі з Ов'єдо на поле з перших хвилин.

«Гравець, який ще чотири дні тому (в Ель Класіко) навіть не міг потрапити на лаву запасних, а до наступного матчу залишилося три дні, в ідеалі має вийти на поле в другому таймі та почати гру в неділю (поєдинок із Севільєю відбудеться 17 травня — прим.)».

Тренер Реала додав, що розуміє тих, хто незадоволений, однак він ухвалюватиме рішення.

«Я розумію, що ті, хто не виходить у стартовому складі, незадоволені, зі мною таке трапляється щодня. Але поки я займаю це крісло, я буду вирішувати, хто буде грати. Мені все одно, як їх звуть. Якщо їх це влаштовує, чудово, в іншому разі вони чекатимуть наступної гри.

Чи не були гравці невдячні? Я не очікую, що гравці відповідатимуть мені взаємністю на те, що я для них зробив. Я розумію почуття висококласних гравців, з їхніми амбіціями і великою зарозумілістю. Мені подобається, коли гравці висловлюють незгоду з моїми рішеннями. Мене це не турбує. Я продовжуватиму робити те, що вважаю правильним, до самого останнього дня", — наводить слова тренера Marca.

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Нещодавно в мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.

Також була інформація, що Реал став найдорожчою командою в історії, яка завершила сезон без титулів.