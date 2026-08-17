Моурінью дав зелене світло. Реал готує гучний трансфер чемпіона світу з Арсенала

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Субіменді опинився серед головних кандидатів Реал на посилення півзахисту.

Ще минулого літа 27-річного іспанця активно пов’язували з мадридським клубом, але футболіст зрештою перейшов до Арсенала.

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Тепер мадридці знову розглядають його кандидатуру. Однією з причин стало рішення Родрі відмовитися від переходу до Реала, через що клуб продовжує пошуки футболіста на цю позицію.

За даними джерела, Моурінью вже дав згоду на підписання Субіменді та закликав керівництво Реала працювати над трансфером.

При цьому Арсенал готовий розглянути продаж півзахисника, якщо надійде достатньо вигідна пропозиція. Лондонці заплатили за Субіменді 65 мільйонів євро минулого року, тому очікується, що потенційна сума трансферу має перевищувати цю цифру.

Однак угода поки далека від завершення. Реалу потрібно домовитися з Арсеналом щодо суми трансферу, а головною перешкодою залишається політика мадридського клубу: нових гравців не планують підписувати, доки хтось із нинішнього складу не залишить команду.

Мартін Субіменді у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу‑2026.

Раніше Реал оформив один із найдорожчих трансферів літа, підписавши Яна Діоманде.

Також Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Перед цим гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Крім цього, Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності. У Баварії також заявили, що Олісе залишиться в клубі.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.