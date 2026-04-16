«Зіпсував гру». Тренер Реала назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа прокоментував поразку в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (3:4), яка призвела до вильоту з турніру .

Іспанський фахівець похвалив своїх підопічних, назвавши їхню гру чудовою.

«Це був чудовий матч у виконанні моїх гравців, і мені шкода їх, з огляду на ті зусилля, яких вони доклали, мені шкода вболівальників Мадрида, які приїхали і які дивилися гру вдома, мені боляче, бо Мадрид не виграє 16-й титул Ліги чемпіонів цього року, але ми повертаємося в Мадрид із нашою емблемою, тому що гравці віддали все.

Реклама

У нас було кілька шансів забити гол, у нас було кілька втомлених гравців, але ми збиралися зробити заміни безпосередньо перед голом Луїса Діаса, але з цим голом усе було скінчено".

Арбелоа заявив, що Реал продовжив боротися за чемпіонство в Ла Лізі.

«У чемпіонаті буде дуже складно, але ми повинні продовжувати боротися до останнього туру, нам потрібно захищати свою емблему», — наводить слова тренера Marca.

Іспанець заявив, що головний арбітр матчу Славко Вінчич зіпсував гру, коли показав другу жовту картку гравцеві Реала Едуарду Камавінге.

«Не можна видаляти гравця за таке. Думаю, суддя навіть не знав, що в нього жовта картка. Суддя зіпсував гру і весь матч. Червона картка вирішила результат матчу? Це очевидно», — додав Арбелоа в ефірі Movistar.

У півфіналі Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.