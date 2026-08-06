Реал офіційно оформив один із найдорожчих трансферів літа

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Футболіст уклав із мадридським клубом контракт до 30 червня 2033 року, повідомляє офіційний сайт «вершкових».

За інформацією ЗМІ, гарантована сума трансферу становить 125 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів може зрости до 140 мільйонів. Частину коштів — 5% від вартості угоди — отримає Леганес, за який івуарієць виступав раніше.

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До завершення переговорів Реал уже намагався придбати 19-річного гравця, запропонувавши 90 млн євро плюс 10 млн бонусами, однак тоді РБ Лейпциг відхилив пропозицію.

На молодого вінгера також претендували ПСЖ, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Арсенал, однак боротьбу за одного з найперспективніших футболістів Європи виграли саме «вершкові».

У сезоні-2025/26 Діоманде провів 36 матчів у складі РБ Лейпциг у всіх турнірах, записавши до свого активу 13 голів і 10 результативних передач.

Крім того, він зіграв чотири матчі за збірну Кот-д'Івуару на чемпіонаті світу-2026, віддав одну гольову передачу та допоміг команді вперше в історії пробитися до плей-оф мундіалю.

Минулий сезон Реал завершив без жодного трофея. Нову кампанію Ла Ліги мадридці розпочнуть 22 серпня домашнім матчем проти Еспаньйола.

Раніше Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Також гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності. У Баварії також заявили, що Олісе залишиться в клубі.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.