«Є тільки один шлях». Лунін звернувся до фанатів Реала після перемоги в матчі Ла Ліги
Андрій Лунін у грі з Алавесом (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)
У рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії Реал удома обіграв Алавес — 2:1.
Український воротар «вершкових» Андрій Лунін провів усю гру на полі, пропустивши на останніх хвилинах.
Лунін після поєдинку опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, у якому звернувся до вболівальників.
«Є тільки один шлях — рухатися вперед, кожен матч у футболці Реала — це честь. Дякую за підтримку».
У поточному сезоні Лунін провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 20 голів.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце, маючи 73 очки. Лідером є Барселона, у якої 79 балів і одна гра в запасі.
Цікаво, що раніше італійський Інтер був зацікавлений у трансфері воротаря Реала і збірної України Андрія Луніна.
Нагадаємо, що Реал вилетів із чвертьфіналу Ліги чемпіонів, програвши мюнхенській Баварії за сумою двох матчів із рахунком 4:6. У півфіналі Ліги чемпіонів німці зустрінуться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.
Зазначимо, що легендарний голкіпер Іспанії став на захист Луніна після вильоту Реала з ЛЧ.