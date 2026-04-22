«Є тільки один шлях». Лунін звернувся до фанатів Реала після перемоги в матчі Ла Ліги

Андрій Лунін у грі з Алавесом (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Український воротар «вершкових» Андрій Лунін провів усю гру на полі, пропустивши на останніх хвилинах.

Лунін після поєдинку опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, у якому звернувся до вболівальників.

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«Є тільки один шлях — рухатися вперед, кожен матч у футболці Реала — це честь. Дякую за підтримку».

У поточному сезоні Лунін провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 20 голів.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце, маючи 73 очки. Лідером є Барселона, у якої 79 балів і одна гра в запасі.

Цікаво, що раніше італійський Інтер був зацікавлений у трансфері воротаря Реала і збірної України Андрія Луніна.

Нагадаємо, що Реал вилетів із чвертьфіналу Ліги чемпіонів, програвши мюнхенській Баварії за сумою двох матчів із рахунком 4:6. У півфіналі Ліги чемпіонів німці зустрінуться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

Зазначимо, що легендарний голкіпер Іспанії став на захист Луніна після вильоту Реала з ЛЧ.