Мадридський Реал провів перший контрольний матч під керівництвом нового головного тренера Жозе Моурінью, здолавши Алькоркон із рахунком 1:0.

Уже на старті зустрічі Реал отримав шанс відкрити рахунок. Після ajke yf Франко Мастантуоно арбітр призначив пенальті. Виконувати одинадцятиметровий взявся Арда Гюлер, але воротар парирував удар турецького гравця в кут воріт.

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Переможний гол Реалу забив лише наприкінці зустрічі - на 81-й хвилині Даніель Яньєс реалізував пенальті.

Особливим цей поєдинок став для українського голкіпера Реала Андрія Луніна, який вивів команду на поле з капітанською пов’язкою.

Реал — Алькоркон 1:0

Гол: Яньєс, 81 (пен)

Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Водночас Дані Себальйос залишив Реал як вільний агент. Також Фран Гарсія перейшов з Реала у Бетіс.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.