Лунін не пропустив, дубль Вінісіуса. Реал обіграв каталонську команду перед Ель Класіко — відео

4 травня, 09:21
Вінісіус став героєм матчу (Фото: REUTERS/Bruna Casas)

Вінісіус став героєм матчу (Фото: REUTERS/Bruna Casas)

Реал на виїзді впевнено обіграв Еспаньйол (2:0) у поєдинку 34-го туру іспанської Ла Ліги.

https://www.youtube.com/watch?v=KttmIHZq7vs

У першій половині зустрічі мадридці контролювали гру та більше володіли м’ячем, однак реалізувати свою перевагу до перерви не змогли. Усе змінилося у другій половині зустрічі — героєм матчу став Вінісіус Жуніор, який оформив дубль. Асистами відзначилися Гонсало Гарсія та Джуд Беллінгем.

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Український воротар Андрій Лунін провів повний матч і вперше в сезоні зумів зберегти свої ворота «сухими». Для голкіпера це вже 12-та поява на полі у нинішній кампанії.

Після цієї перемоги команда Альваро Арбелоа залишається другою в турнірній таблиці, Мадридці відстають від Барселони на 11 очок. Саме з каталонським клубом «вершкові» зустрінуться в наступному турі. Ель Класіко відбудеться 10 травня о 22:00.

Еспаньйол — Реал 0:2
Голи: Вінісіус Жуніор, 55, 66

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Раніше повідомлялося, що Реал не продовжуватиме контракт із шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів Даніелем Карвахалем.

Перед цим була інформація, що зірка Реала Дані Себальйос покине клуб після конфлікту з тренером Альваро Арбелоа.

Також тренер Жозе Моурінью вперше відреагував на інформацію про інтерес з боку Реала.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ла Ліга ФК Реал Мадрид Андрій Лунін Футбол

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