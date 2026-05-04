Лунін не пропустив, дубль Вінісіуса. Реал обіграв каталонську команду перед Ель Класіко — відео
Вінісіус став героєм матчу (Фото: REUTERS/Bruna Casas)
Реал на виїзді впевнено обіграв Еспаньйол (2:0) у поєдинку 34-го туру іспанської Ла Ліги.
У першій половині зустрічі мадридці контролювали гру та більше володіли м’ячем, однак реалізувати свою перевагу до перерви не змогли. Усе змінилося у другій половині зустрічі — героєм матчу став Вінісіус Жуніор, який оформив дубль. Асистами відзначилися Гонсало Гарсія та Джуд Беллінгем.
Український воротар Андрій Лунін провів повний матч і вперше в сезоні зумів зберегти свої ворота «сухими». Для голкіпера це вже 12-та поява на полі у нинішній кампанії.
Після цієї перемоги команда Альваро Арбелоа залишається другою в турнірній таблиці, Мадридці відстають від Барселони на 11 очок. Саме з каталонським клубом «вершкові» зустрінуться в наступному турі. Ель Класіко відбудеться 10 травня о 22:00.
Еспаньйол — Реал 0:2
Голи: Вінісіус Жуніор, 55, 66
Раніше повідомлялося, що Реал не продовжуватиме контракт із шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів Даніелем Карвахалем.
Перед цим була інформація, що зірка Реала Дані Себальйос покине клуб після конфлікту з тренером Альваро Арбелоа.
Також тренер Жозе Моурінью вперше відреагував на інформацію про інтерес з боку Реала.