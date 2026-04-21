100 тисяч фанатів у Сан-Себастьяні. Реал Сосьєдад гучно відсвяткував перемогу в Кубку Іспанії — відео

У Сан‑Себастьяні відбулося грандіозне святкування після перемоги Реала Сосьєдада над Атлетіко у серії пенальті у фіналі Кубка Іспанії.

Про це повідомляє RTVE.

Святкування вийшло масштабним — команда проїхалася містом на відкритому автобусі, демонструючи трофей уболівальникам.

Зазначається, що на вулиці міста вийшло понад 100 тисяч людей.

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Капітан команди Мікель Оярсабаль під час виступу перед фанатами не стримував емоцій.

«Цей трофей назавжди в наших серцях», — сказав футболіст.

У відповідь фанати скандували «Мікель, Золотий м’яч», натякаючи, що гравець заслужив отримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

Головний тренер Пеллегріно Матараццо також звернувся до вболівальників, подякувавши за підтримку.

«Дякую, що з першого дня показали, як люблять Реал Сосьєдад. Відчуваю, що це тільки початок», — заявив наставник.

Основний час матчу Реал Сосьєдад — Атлетіко завершився внічию 2:2, а в серії пенальті точнішою була команда із Сан-Себастьяна (4:3). Реал Сосьєдад вчетверте в історії виграв Кубок Іспанії. Раніше він ставав чемпіоном у 1909, 1987 та 2020 роках.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко вибив Барселону та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Арсеналом.