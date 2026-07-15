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Про це повідомляє A Bola.

Цей варіант стане актуальним у випадку, якщо український воротар Реала Андрій Лунін вирішить залишити клуб у літнє трансферне вікно.

Бенфіка планує отримати за Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро. Сам Анатолій не приховує бажання перейти до більш конкурентної ліги. Додатковим аргументом для трансферу може стати прихід до Реала Жозе Моурінью, який добре знає можливості українця з часів роботи в лісабонському клубі.

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Нещодавно Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Раніше гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Перед цим Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Водночас Дані Себальйос залишив Реал як вільний агент. Також Фран Гарсія перейшов з Реала у Бетіс.

Раніше Реал виступив із заявою щодо чуток про купівлю зірки Баварії Олісе за 220 млн євро. У мадридському клубі заявили, що інформація про переговори не відповідає дійсності.

Також мадридський клуб спростував інформацію про можливий трансфер півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.