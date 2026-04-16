Тренер Реала назвав відповідального за виліт команди від Баварії з Ліги чемпіонів

Іспанський фахівець заявив, що він відповідає за гру і результати своєї команди.

«Я несу відповідальність за поразки і прийму наслідки. Уболівальники повинні пишатися гравцями, які виклалися на повну і до кінця захищали клуб», — наводить слова Арбелоа Mundo Deportivo.

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Арбелоа висловився про своє майбутнє в мадридському Реалі.

«Моє майбутнє в клубі? Мене це абсолютно не турбує, і я повністю зрозумію будь-яке рішення, я людина цього клубу. Якщо мені боляче, то не за себе, а за Реал. Тому що цього року ми не виграємо 16-й трофей. Однак я абсолютно не турбуюся про своє майбутнє. Відтоді як я обійняв цю посаду… у мене не було жодного приводу для занепокоєння. І я відчуваю, що зробив усе, що міг, щоб допомогти своїм гравцям», — додав Арбелоа для AS.

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Арбелоа очолив Реал у січні 2026 року. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що поєдинок завершився вольовою перемогою Баварії з рахунком 4:3. У першій зустрічі мюнхенці були сильнішими 2:1.

У півфіналі Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

Повідомлялося, що головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.