Тренер Реала назвав відповідального за виліт команди від Баварії з Ліги чемпіонів
Альваро Арбелоа у грі з Баварією (Фото: REUTERS/Michaela Stache)
Головний тренер Реала Альваро Арбелоа поділився думками про відповідальних за виліт мадридців із розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.
Іспанський фахівець заявив, що він відповідає за гру і результати своєї команди.
«Я несу відповідальність за поразки і прийму наслідки. Уболівальники повинні пишатися гравцями, які виклалися на повну і до кінця захищали клуб», — наводить слова Арбелоа Mundo Deportivo.
Арбелоа висловився про своє майбутнє в мадридському Реалі.
«Моє майбутнє в клубі? Мене це абсолютно не турбує, і я повністю зрозумію будь-яке рішення, я людина цього клубу. Якщо мені боляче, то не за себе, а за Реал. Тому що цього року ми не виграємо 16-й трофей. Однак я абсолютно не турбуюся про своє майбутнє. Відтоді як я обійняв цю посаду… у мене не було жодного приводу для занепокоєння. І я відчуваю, що зробив усе, що міг, щоб допомогти своїм гравцям», — додав Арбелоа для AS.
Арбелоа очолив Реал у січні 2026 року. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, що поєдинок завершився вольовою перемогою Баварії з рахунком 4:3. У першій зустрічі мюнхенці були сильнішими 2:1.
У півфіналі Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.
Повідомлялося, що головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.