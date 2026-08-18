Реал заробив майже 200 мільйонів євро на трансферах вихованців цього літа: кого продали мадридці

Мадридський Реал цього літа отримав майже 200 мільйонів євро від продажу футболістів, які свого часу пройшли через академію клубу.

Проц е повідомляє Goal з посиланням на AS.

Останнім вихованцем Реала, який залишив клуб цього літа, став нападник Хакобо Ортега. Він перейшов до французького Страсбура за 10 мільйонів євро. При цьому мадридці зберегли частину прав на футболіста.

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Найбільше Реал заробив на трансфері аргентинця Ніко Паса. Комо заплатив 60 мільйонів євро за 50% прав на гравця, які залишалися у мадридського клубу. Це найбільша сума, отримана «вершковими» цього літа від продажу вихованця.

Друге місце посів Гонсало Гарсія. Фулгем заплатив 40 мільйонів євро за 70% прав на футболіста. Разом із ним до англійського клубу за 10 мільйонів євро перейшов Сесар Паласіос. І в цьому випадку Реал також залишив за собою частину прав на футболіста.

Ще 20 мільйонів євро мадридці отримали від переходу Віктора Муньоса з Осасуни до Ліверпуля. Реал зберіг частку прав на гравця, що може принести клубу додаткові доходи в майбутньому.

15 мільйонів євро Реал заробив на трансфері Маріо Гіли до Мілана. Стільки ж мадридському клубу принесов перехід Альваро Родрігеса до Борнмута.

Алекс Хіменес перейшов до Борнмута за 10 мільйонів євро, Віктор Вальдепеньяс — до Фіорентини за 8 мільйонів, а Фран Гарсія — до Бетіса за 4 мільйони.

Ще 3,5 мільйона євро Реал отримав за трансфер Маріо Мартіна до Хетафе. Фран Гонсалес залишив клуб за 3 мільйони євро, перейшовши до Севільї.

Таким чином, сумарний дохід Реала від продажу колишніх вихованців цього літа наблизився до 200 мільйонів євро.

Зберігаючи частину прав на футболістів під час трансферів, Реал може заробити ще більше, якщо їхня кар'єра буде успішною.

Раніше Реал оформив один із найдорожчих трансферів літа, підписавши Яна Діоманде.

Також Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Перед цим гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Крім цього, Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.