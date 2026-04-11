У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Жирону.

У першому таймі команди створили гольові можливості, але реалізувати їх не зуміли.

Одразу після перерви півзахисник «вершкових» Федеріко Вальверде відзначився результативним ударом. Півзахисник збірної Уругваю забив, завдавши удару з-за меж штрафного.

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За кілька хвилин Жирона зуміла відновити нічийний результат. Французький футболіст Тома Лемар пройшов правим флангом атаки, змістився в центр і завдав потужного удару, з яким не зумів впоратися український воротар Реала Андрій Лунін.

Підопічні Альваро Арбелоа провели кінцівку зустрічі в атаці, але так і не зуміли забити другий м’яч у ворота гостей.

Зазначимо, що Лунін і український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшли на поле в стартових складах і дограли до кінця матчу.

Реал — Жирона 1:1

Голи: Вальверде, 51 — Лемар, 62

Огляд матчу (MEGOGO)

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У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце, відстаючи від лідируючої Барселони на шість очок — у каталонців гра в запасі. Жирона розташовується на 12-му рядку з 38 балами.

Раніше повідомлялося, що Реал може очолити переможець чемпіонату світу.