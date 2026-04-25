«Лунін витягав усе». Суперник Реала розхвалив українця за гру в матчі Ла Ліги

Іспанець розповів, як йому вдалося забити на останніх секундах і врятувати команду від поразки.

«У таких ситуаціях у тебе дуже мало часу на роздуми. Зазвичай, коли я пробиваю, я не той гравець, який б'є занадто сильно. Завжди намагаюся цілити по кутах, і ось — м’яч пройшов крізь цілий натовп ніг, мабуть, так і залетів.

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Не знаю, чого чекав арбітр, не бачив до кінця, як розвивався епізод, але, гадаю, це був справжній штурм, тому що в нас була величезна кількість моментів. Протягом матчу в мене було відчуття, що ми повністю контролюємо гру і створюємо багато шансів, але нам просто не щастило забити. І ось, черга дійшла до мене, тож я дуже щасливий з цього приводу".

Бельєрін висловився про гру голкіпера «вершкових» Андрія Луніна.

«Не знаю, як це виглядало з боку, але зсередини, думаю, навіть те, що ми не набрали три очки, — це трохи несправедливо, не знаю. Саме таке відчуття було на полі. Вони, звичайно, будучи відмінною командою з дуже якісними гравцями, також створювали нам багато проблем, але ми дуже багато били по воротах. Воротар витягував усе.

Ми заслуговували навіть на більше. Я задоволений, адже, зрештою, одне очко вдома з Мадридом — це хороший результат, але, чесно кажучи, гадаю, ми заслуговували трохи більшого", — наводить слова футболіста Marca.

Зазначимо, що Бетіс завдав по воротах Реала 19 ударів, з яких чотири влучили у площину воріт.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал йде другим, маючи 74 очки за 33 матчі, Бетіс розташовується на п’ятій сходинці з 50 балами після 33 турів. Лідирує Барселона, у якої 82 пункти за 32 гри.

Нагадаємо, що в Мадриді визначилися з майбутнім Луніна і назвали умову трансферу.