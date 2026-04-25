Лунін залишився без сухого матчу. Реал на останніх хвилинах втратив перемогу в чемпіонаті Іспанії — відео

На старті зустрічі вінгер «вершкових» Вінісіус Жуніор відзначився голом, зігравши успішно на добиванні після удару Федеріко Вальверде.

Відео голу Вінісіуса (MEGOGO):

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Команди обмінювалися атаками та небезпечними моментами. Кульмінація сталася на останній компенсованій хвилині до другого тайму. Хох’яєва влаштували штурм воріт Реала, в результаті чого був забитий м’яч. Автором голу став Ектор Бельєрін, який відправив м’яч у кут воріт.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін вийшов на поле в стартовому складі і провів усю гру. Для Луніна це був 11-й матч у поточному сезоні - він пропустив 21 м’яч, жодного разу не грав на нуль.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Бетіс — Реал 1:1

Голи: Бельєрін, 90+4 — Вінісіус Жуніор, 17

Огляд матчу Бетіс — Реал (MEGOGO):

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал посідає друге місце, відстаючи від Барселони, яка йде на першому місці, на вісім очок — у каталонців є одна гра в запасі. У наступному турі «вершкові» зіграють проти Еспаньола, поєдинок пройде 3 травня.

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Нагадаємо, посеред цього сезону Реал звільнив головного тренера Хабі Алонсо, команду очолив Альваро Арбелоа. Під його керівництвом клуб вилетів із Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал втратив двох основних футболістів до кінця сезону, які отримали однакові травми.

Нагадаємо, що в Мадриді визначилися з майбутнім Луніна і назвали умову трансферу.