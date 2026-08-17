У Реалі відбуваються зміни з приходом Моурінью (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Мадридський Реал вирішив відійти від багаторічної традиції урочистих презентацій нових футболістів на Сантьяго Бернабеу.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, замість масштабних презентацій Реал проведе закриті зустрічі, під час яких президент клубу Флорентіно Перес особисто привітає нових гравців та їхніх близьких.

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На відміну від традиційних презентацій, на цих заходах не буде представників преси, а футболісти не проводитимуть перші пресконференції у статусі гравців Реала.

Раніше клуб влаштовував масштабні церемонії на Сантьяго Бернабеу. Зокрема під час епохи «галактікос» презентації новачків нерідко перетворювалися на великі шоу з участю тисяч уболівальників.

Тепер у Реалі вирішили зробити акцент на спокійнішій адаптації футболістів до команди.

Раніше Реал оформив один із найдорожчих трансферів літа, підписавши Яна Діоманде.

Також Реал оголосив про підписання зіркового захисника Інтера та збірної Нідерландів Дензела Дюмфріса.

Перед цим гравцем мадридського клубу став французький захисник Ібраїм Конате.

Крім цього, Реал оголосив про підписання контракту із зіркою збірної Португалії Бернарду Сілвою, у якого завершилася угода з Манчестер Сіті, та захисником Марком Кукурельєю з Челсі.

Раніше повідомлялося, що Моурінью запровадив жорсткі правила для футболістів Реала.