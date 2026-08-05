Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров міг повернутися до київського Динамо, однак сторони так і не домовилися про співпрацю.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке.

Співаковський зазначив, що Ребров мав ще кілька пропозицій, але вирішив взяти паузу та присвятити час родині.

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«З того, що я знаю, розмова між керівниками Динамо і Сергієм Станіславовичем була ще влітку, коли Ребров пішов зі збірної. Він тоді, з того, що мені кажуть мої джерела, дав зрозуміти, що в нього є конкретні пропозиції. Це були пропозиції з ОАЕ і Саудівської Аравії.

Але Сергій Станіславович в той момент хотів себе присвятити невеличкій творчій паузі, родині. В нього народився син. У нього не було взагалі у планах займатись тренерською діяльністю", — сказав Співаковський.

Ребров залишив збірну України 22 квітня 2026 року.

Він очолював збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і ще вісім ігор звела внічию. На Євро-2024 «синьо-жовті» не змогли вийти до плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце в групі з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід до дивізіону А поступилася Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не змогла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Новим головним тренером збірної України став італієць Андреа Мальдера.

Нещодавно Ребров уперше з’явився на публіці після відходу зі збірної України. Український фахівець відвідав Лондон, де зустрівся з відомим агентом Вадимом Шаблієм, який натякнув на можливе повернення Реброва до роботи.

Також повідомлялося, що Ребров уперше приїхав до України після відходу зі збірної.