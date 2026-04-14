Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб після провалу в збірній України

Сергій Ребров може повернутися в клубний футбол (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

У головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва влітку поточного року закінчується контракт з УАФ.

Як повідомляє інсайдер Ігор Бурбас, Ребров отримав пропозицію повернутися в клубний футбол.

Послугами фахівця цікавиться клуб із Близького сходу.

Повідомляється, що Реброву там готові платити п’ять мільйонів євро на рік.

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Ребров очолив збірну 2023 року. Під його керівництвом синьо-жовті кваліфікувалися на Євро-2024, але не зуміли вийти з групи на континентальній першості. Загалом за 34 матчі під керівництвом Реброва Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Контракт Реброва розрахований ще на кілька місяців. Фахівець поєднує роботу в збірній із посадою віцепрезидента Української асоціації футболу.

Раніше повідомлялося, що Ребров хоче залишитися головним тренером збірної України і готовий піти на зменшення зарплати.

Зазначимо, що журналіст Циганик назвав головного кандидата на посаду тренера збірної України.