Ребров залишив збірну України з футболу

Президент організації Андрій Шевченко подякував Реброву за внесок у розвиток молодих футболістів.

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу і внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», — сказав Шевченко.

Реклама

Сергій Ребров продовжує залишатися частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами та поразками, але українці завжди підтримували збірну. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку і спільну роботу», — заявив Ребров.

Хто стане новим головним тренером збірної України — буде повідомлено пізніше.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше повідомлялося, що Ребров отримав неймовірну пропозицію очолити іноземний клуб.