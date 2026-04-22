«В УПЛ нікого не буде тренувати». Сабо емоційно відреагував на звільнення Реброва зі збірної України

Сабо заявив, що не здивований відставкою Реброва та припустив, що ініціатива про звільнення могла йти від самого тренера, Український футбол.

«Для мене таке рішення УАФ не стало несподіванкою. Знаєш, я думаю, що, можливо, Ребров і сам подав у відставку, не захотів продовжувати контракт із УАФ. Цілком можливий і такий варіант, як на мене. Дуже великий на нього психологічний тиск. Просто жах який. Звісно, він не виконав завдання, збірна не пробилася на чемпіонат світу, але ж це не означає, що його потрібно обси*ати з ніг до голови! Ребров сам все добре розуміє, він і футболістом був розумним, і тренер такий самий», — сказав Сабо.

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Також Сабо поділився думками про майбутню кар'єру Реброва.

«Думаю, він вже відпочив після матчів плей-оф до чемпіонату світу. В УПЛ Ребров нікого не тренуватиме. Впевнений у цьому на 99 відсотків. Якщо в нього є пропозиції від клубів з Близького Сходу, то чому б і ні. Там хороші умови, шейхи платять дуже солідні зарплати. Та й Сергій вже має досвід роботи в тих краях, знає, як з цими нафтовими мільярдерами поводитися», — зазначив Сабо.

Ребров очолив збірну 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

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