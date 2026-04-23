«Він хотів залишитися». Легендарний футболіст задоволений звільненням Реброва зі збірної України

Худоб’як позитивно відреагував на звільнення наставника і вважає, що це потрібно було зробити одразу після провального матчу синьо-жовтих проти Швеції (1:3) у плей-оф ЧС-2026. Також футболіст зазначив, що, ймовірно, Ребров хотів залишитися на своїй посаді.

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Ігор Худоб'як - про звільнення Реброва / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Я позитивно відреагував на відхід тренера, тому що ця зміна напрошувалася одразу ж після невиконаного завдання — не потрапляння на чемпіонат світу. Так, думаю, дещо запізніло, все ж таки можна було подавати у відставку одразу після невиконаного завдання, після поразки від шведів. Думаю, що шансів у Реброва залишитися в збірній не було, тому що йому було б дуже некомфортно працювати.

Але виглядало так, що Ребров хотів би залишитися. Він говорив, що ми зустрінемося, обговоримо, що в нього контракт ще діє, що він не отримує пропозиції від УАФ щодо продовження контракту".

Також хавбек дав оцінку Реброву на посаді головного тренера збірної України.

«Думаю, сім-вісім балів за роботу тренера можна поставити. Все ж таки вийшли на Євро, хоча провалили старт. Не було відвертих невдач, була непогана гра, були непогані результати. Не думаю, що цей період у збірній погано вплине на пропозиції та подальшу роботу Реброва у клубному футболі. Все ж таки хороший тренер. Це було щось нове для нього на рівні збірної, і думаю, що це не мало б суттєво вплинути», — сказав Худоб’як для NV.

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

Раніше ми писали, що ШІ знайшов кандидатів на заміну Реброву у збірній України.