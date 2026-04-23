Маркевич, ексгравець Реала та чемпіон світу-2014. ШІ знайшов кандидатів на заміну Реброву у збірній України

Це сталося через кілька тижнів після провального матчу синьо-жовтих проти Швеції (1:3) у плей-оф чемпіонату світу-2026.

Поки невідомо, хто стане наступником Реброва у головній команді країни. Серед кандидатів звучать імена Маркевича, Лужного, Ротаня та інших українських наставників, а дехто каже, що хотів би побачити на посаді керманича іноземного фахівця.

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Ми попросили штучний інтелект підібрати п’ять українських і п’ять іноземних кандидатів, які могли б зараз очолити збірну України та пояснити ризики.

Українські кандидати

Мирон Маркевич

Кандидатура 75-річного Маркевича найчастіше звучить з вуст експертів, коли йдеться про нового тренера збірної України. Мирон Богданович вже очолював синьо-жовтих у 2010 році. Тоді під його керівництвом команда зіграла чотири матчі, здобувши три перемоги та одну нічию.

Однак Маркевич за останні 10 років лише один сезон працював тренером — у першолігових Карпатах, які вивів в УПЛ, посівши друге місце у турнірній таблиці.

Чому підійде: досвідчений тренер, здатний швидко стабілізувати гру і результат.

Ризик: давно не працював на топ-рівні, можливі питання з актуальністю підходів.

Маркевич тренував збірну у 2010 році / Фото: УНІАН

Олександр Шовковський

Колишній тренер київського Динамо раніше відповів, чи може стати тренером збірної:

«На сьогоднішній день офіційної пропозиції від людей, які мають повноваження її робити, мені не надходило. Водночас були дзвінки, розмови, обговорення — інтерес до цієї теми є, але важливо розділяти розмови і конкретні рішення».

Зазначимо, що Динамо звільнило 51-річного Шовковського в листопаді 2025 року. На той момент клуб посідав сьоме місце в УПЛ і здобув одну перемогу в останніх дев’яти матчах чемпіонату, а також набрав лише три очки в чотирьох турах Ліги конференцій.

Чому підійде: сучасне бачення футболу і сильний авторитет серед гравців.

Ризик: мало досвіду як головного тренера на високому рівні.

Олександр Шовковський виграв із Динамо чемпіонство у сезоні 2024/25 / Фото: ФК Динамо

Дмитро Михайленко

З 2024 року Михайленко працює з молодіжними командами збірної України до 20 років. До цього тренував Дніпро, Дніпро-1 та кіпрські Пафос і Акритас. Досвід у 52-річного тренера точно є, але чи зможе він впоратися з тиском та відповідальністю на посаді керманича головної команди країни.

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Чому підійде: добре працює з молоддю, що важливо для зміни поколінь.

Ризик: не має досвіду і результатів на рівні топзбірних.

Дмитро Михайленко працює з молодіжкою / Фото: УАФ

Олег Лужний

Лужний відомий своєю дисципліною, характером та харизмою. Ексфутболіст був незмінним гравцем Динамо часів Лобановського, а також вигравав АПЛ у складі Арсенала. Втім уже 13 років ми не бачили його на посаді головного тренера. Останнім клубом, яким керував 57-річний Лужний, була сімферопольська Таврія. Після цього фахівець ще з 2017 по 2019 рік попрацював асистентом Олександра Хацкевича у київському Динамо, а далі — тиша…

Чому підійде: дасть дисципліну і чітку організацію гри.

Ризик: давно без серйозної роботи головним тренером.

Лужний грав за Арсенал / Фото: ФК Динамо

Віктор Скрипник

56-річний Скрипник є одним з небагатьох українських тренерів, які попрацювали у п’ятірці найкращих чемпіонатів Європи. У жовтні 2014 року фахівець очолив головну команду Вердера, який боровся за виживання у Бундеслізі, де працював до вересня 2016 року. Через два роки тренер на короткий період прийшов у Ригу, а згодом повернувся в Україну, де вже встиг попрацювати із Зорею, Металістом 1925 та Ворсклою.

Чому підійде: сучасний тренер із агресивним стилем і досвідом у Європі.

Ризик: нестабільність результатів в останніх проєктах.

Віктор Скрипник працював у Бундеслізі / Фото: Металіст 1925

Іноземні кандидати

Ігор Йовічевич

Хорватський наставник добре знайомий українським уболівальникам. Свій тренерський шлях Йовічевич починав у львівських Карпатах, а також працював у Дніпрі-1 та донецькому Шахтарі. Кожна з команд під його керівництвом демонструвала яскравий футбол. Однак в іноземних клубах колишній гравець Реала довго не затримувався. У березні 2026 року 52-річного Йовічевича звільнили з польського Відзева.

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Чому підійде: знає український футбол і вміє розвивати молодь.

Ризик: нестабільні результати і відсутність досвіду роботи зі збірними.

Ігор Йовічевич поки без роботи / Фото: ФК Шахтар

Унаї Мельгоса

Мельгоса також добре знає стан справ у нашому футболі. Він працював із Сергієм Ребровим у київському Динамо, а також був його асистентом у збірній України. Після цього 50-річний іспанець очолив молодіжну команду синьо-жовтих, з якою бореться за вихід на чемпіонат Європи.

Чому підійде: вже в системі, добре знає молодих гравців.

Ризик: слабкі результати і мало досвіду роботи під тиском.

Унаї Мельгоса працює у структурі збірних України / Фото: УАФ

Андреа Мальдера

Італієць також уже працював асистентом у збірній України, коли команду тренував Андрій Шевченко. Пізніше Мальдера допомагав колишньому наставнику Шахтаря Роберто де Дзербі у Брайтоні та Марселі. Цікаво, що 54-річний тренер кілька років тому набив тату з гербом та прапором України.

Чому підійде: знає збірну зсередини і має сучасний підхід.

Ризик: не був головним тренером — великий експеримент.

Тату Мальдери / Фото: instagram.com/malderaandrea

Люсьєн Фавр

Швейцарський наставник уже завершив тренерську кар'єру, однак, на думку ШІ, може відновити її заради роботи у збірній України у 68 років. Фавр багато років працював на високому рівні, зокрема в Герті, Боруссії Мюнхенгладбах, Боруссії Дортмунд та Ніцці й точно б зміг стати в пригоді збірній України.

Чому підійде: топдосвід і сильна тактична організація.

Ризик: може не погодитися і потребує часу на адаптацію гри.

Люсьєн Фавр / Фото: F. Porcu/L'Équipe

Йоахім Льов

У 2014 році Льов виграв чемпіонат світу у Бразилії зі збірною Німеччини. У 2021 році наставник залишив Бундестім і з того часу перебуває без роботи. Нещодавно з’явилась інформація, що 66-річний німець може очолити збірну Гани, однак згодом він заперечив ці чутки.

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Чому підійде: тренер світового рівня з досвідом перемог.

Ризик: дуже дорогий і малоймовірний варіант.

Льов не тренує вже 5 років / Фото: T-Online

Раніше ми писали, що Шовковський підтримав Реброва після звільнення зі збірної України.