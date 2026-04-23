«Це не привід для постійного негативу». Шовковський підтримав Реброва після звільнення зі збірної України

Шовковський підтримав свого колишнього одноклубника і товариша по національній команді.

«Іноді в житті не все складається так, як хочеться. Але це не привід для постійного негативу. Сильна нація — це та, що вміє підтримувати, а не руйнувати. Ми маємо бути разом — і в перемогах, і в складні моменти.

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Сергію, дякую за роботу і відданість. Підтримую", — написав Шовковський в Instagram.

Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй-2024/25 Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3). Після цього синьо-жовті не зуміли вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Раніше Шовковський не виключив, що замінить Реброва у збірній України.

Динамо звільнило Шовковського в листопаді 2025 року. На той момент клуб посідав сьоме місце в УПЛ і здобув одну перемогу в останніх дев’яти матчах чемпіонату, а також набрав лише три очки в чотирьох турах Ліги конференцій. Шовковського, який виграв із киянами чемпіонат України минулого сезону, замінив Ігор Костюк.