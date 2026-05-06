«Попереду ще кілька важливих матчів». Відомий нідерландський форвард оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону

Нідерландський нападник Рікі ван Волфсвінкел, який виступає за Твенте, заявив, що завершить професійну кар'єру після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба Твенте.

«Хочу закінчити сезон на високому рівні й піти з футболу з найкращим відчуттям. Попереду ще кілька важливих матчів, за які варто боротися», — сказав 37‑річний форвард.

Реклама

Волфсвінкел виступає за Твенте з 2021 року, провівши 191 матч і забивши 62 голи.

Форвард розпочав кар'єру у Вітессі у 2008 році. Згодом також грав за Утрехт, Спортінг Лісабон, Норвіч Сіті, Сент-Етьєн, Бетіс та Базель.

Особливо результативним для нідерландця став період у Португалії, де за два сезони в складі Спортінга він відзначився 45 голами.

У складі збірна Нідерландів нападник провів два матчі. Загалом за кар'єру він зіграв понад 600 поєдинків і забив більше 220 м’ячів.

Нещодавно ексгравець збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру і очолив клуб в ОАЕ.

Раніше повідомлялося, що ексзірка Шахтаря та Металіста Марсіо Азеведо завершив кар'єру у 40 років і визначився з новою професією.

Також колишній футболіст збірної Італії Джакомо Бонавентура завершив кар'єру у 36 років.

Перед цим колишній захисник Мілана і збірної Італії Маттіа Кальдара завершив кар'єру в 31 рік.

Крім цього у 32 роки повісив бутси на цвях титулований ексфутболіст Барселони та ПСЖ Рафінья.