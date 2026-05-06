«Попереду ще кілька важливих матчів». Відомий нідерландський форвард оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону
Рікі ван Волфсвінкел (Фото: Рікі ван Волфсвінкел/Instagram)
Нідерландський нападник Рікі ван Волфсвінкел, який виступає за Твенте, заявив, що завершить професійну кар'єру після закінчення поточного сезону.
Про це повідомляє пресслужба Твенте.
«Хочу закінчити сезон на високому рівні й піти з футболу з найкращим відчуттям. Попереду ще кілька важливих матчів, за які варто боротися», — сказав 37‑річний форвард.
Волфсвінкел виступає за Твенте з 2021 року, провівши 191 матч і забивши 62 голи.
Форвард розпочав кар'єру у Вітессі у 2008 році. Згодом також грав за Утрехт, Спортінг Лісабон, Норвіч Сіті, Сент-Етьєн, Бетіс та Базель.
Особливо результативним для нідерландця став період у Португалії, де за два сезони в складі Спортінга він відзначився 45 голами.
У складі збірна Нідерландів нападник провів два матчі. Загалом за кар'єру він зіграв понад 600 поєдинків і забив більше 220 м’ячів.
Нещодавно ексгравець збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру і очолив клуб в ОАЕ.
Раніше повідомлялося, що ексзірка Шахтаря та Металіста Марсіо Азеведо завершив кар'єру у 40 років і визначився з новою професією.
Також колишній футболіст збірної Італії Джакомо Бонавентура завершив кар'єру у 36 років.
Перед цим колишній захисник Мілана і збірної Італії Маттіа Кальдара завершив кар'єру в 31 рік.
Крім цього у 32 роки повісив бутси на цвях титулований ексфутболіст Барселони та ПСЖ Рафінья.