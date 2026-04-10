«Я 12 років не був на стадіоні». Ахметов оцінив розгромну перемогу Шахтаря над АЗ у Лізі конференцій
Рінат Ахметов прокоментував перемогу Шахтаря над АЗ (Фото: ФК Шахтар)
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов оцінив перемогу «гірників» у першому матчі ¼ фіналу Ліги конференцій над АЗ (3:0).
Функціонер уперше з 2014 року відвідав матч донецької команди.
«Вітаю вболівальників Шахтаря, українського футболу. Як мені здається, дуже важлива перемога для українського футболу.
У матчі-відповіді ми будемо так само організовані й отримаємо путівку в півфінал. Мені здається, гра була дуже хороша.
Я 12 років не був на стадіоні! Сьогодні я щасливий, що побачив хлопців, побачив стадіон. Я все ж дивився по телевізору, а це трохи інша емоція, інші відчуття.
Сьогодні я побачив рідних для себе хлопців. Футбол у моєму серці 30 років. Уже 30 років я володію футбольним клубом Шахтар", — сказав Ахметов у коментарі MEGOGO.
Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди в Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець із рахунком 3:1.
Матч-відповідь АЗ і Шахтаря відбудеться через тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.
Раніше ми повідомляли, що Рінат Ахметов відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу.