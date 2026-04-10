«Я 12 років не був на стадіоні». Ахметов оцінив розгромну перемогу Шахтаря над АЗ у Лізі конференцій

Функціонер уперше з 2014 року відвідав матч донецької команди.

«Вітаю вболівальників Шахтаря, українського футболу. Як мені здається, дуже важлива перемога для українського футболу.

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У матчі-відповіді ми будемо так само організовані й отримаємо путівку в півфінал. Мені здається, гра була дуже хороша.

Я 12 років не був на стадіоні! Сьогодні я щасливий, що побачив хлопців, побачив стадіон. Я все ж дивився по телевізору, а це трохи інша емоція, інші відчуття.

Сьогодні я побачив рідних для себе хлопців. Футбол у моєму серці 30 років. Уже 30 років я володію футбольним клубом Шахтар", — сказав Ахметов у коментарі MEGOGO.

Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди в Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець із рахунком 3:1.

Матч-відповідь АЗ і Шахтаря відбудеться через тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.

Раніше ми повідомляли, що Рінат Ахметов відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу.