Президент Шахтаря Рінат Ахметов присутній на матчі проти нідерландського АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.

Бізнесмен прилетів до польського Кракова після прощання з легендарним тренером «гірників» Мірчею Луческу, який помер у 80 років, у Бухаресті.

Цікаво, що Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди у Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець з рахунком 3:1.

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Містер помер 7 квітня. Наступного дня на Національному стадіоні Бухареста розпочалася церемонія прощання з наставником. Похоронна служба в церкві розпочнеться у п’ятницю, 10 квітня, вранці в храмі Святого Елефтерія. Поховання відбудеться на кладовищі Беллу у Бухаресті, де буде присутня лише родина Мірчі Луческу, повідомляє DigiSport.

29 березня 2026 року Мірчу госпіталізували, йому стало зле у розташуванні збірної Румунії після поразки від Туреччини (0:1) у плей-оф відбору ЧС-2026. 2 квітня фахівець залишив посаду наставника румунської команди.

3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Пізніше його ввели у медикаментозну кому після важких серцевих аритмій, які перестали піддаватися лікуванню.

Під час КТ у Луческу було виявлено численні ознаки ішемічних церебральних інсультів і запалення легеневої тромбоемболії, а його стан оцінювався як критичний. Кардіолог Штефан Буснату повідомляв про ураження одразу декількох органів — серце, мозок і легені.

Раніше ми писали, що на честь Мірчі Луческу назвуть новий стадіон Динамо.