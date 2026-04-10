«Зустріч зі сльозами на очах». Ахметов відповів, чи буде він відвідувати матчі Шахтаря надалі

Функціонер розповів, що не зміг стримати емоцій, коли побачив своїх підопічних на футбольному полі.

«12 років не було, але прекрасний день. Я маю на увазі, що, мені здається, ми провели дуже хороший матч, заслужено перемогли, показали яскравий атакувальний футбол, який подобається вболівальникам. Я щасливий. Сьогодні я побачив хлопців — вони були щасливі, я був щасливий. І, звичайно, така зустріч зі сльозами на очах.

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Сильно нервував? Звичайно як тоді. У мене все-таки футбольне серце. Я завжди переживаю за команду, за гравців. Я знаю, що моя присутність тут ніяк не грає.

Вони, можливо, хочуть більше потішити, але, наскільки я знаю, коли мене хочуть привітати або порадувати, вони завжди програють. Сьогодні вони порадували всіх уболівальників українського футболу. Я щасливий".

Ахметов відповів на запитання, чи буде ще відвідувати матчі Шахтаря.

«Я приїхав на матч Шахтаря вперше з 2014 року. Чи буду я ще відвідувати ігри? Іноді».

Президент «гірників» розповів, що сказав своїм футболістам після матчу.

«Дякую. Спасибі команді, спасибі всім: уболівальникам, лікарям, масажистам, усім, хто бере в цьому участь. Тому всім величезне, величезне спасибі. І вам величезне спасибі, тому що ви висвітлюєте, підтримуєте інтерес до футболу, не спите, приходите, берете інтерв'ю. Спасибі вам. Величезне спасибі за вашу працю, і нехай у вас у всіх все буде добре», — наводить слова Ахметова Tribuna.com.

Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди в Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець із рахунком 3:1.

Матч-відповідь АЗ і Шахтаря відбудеться через тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.

Раніше ми повідомляли, що Рінат Ахметов відвідав церемонію прощання з Мірчею Луческу.