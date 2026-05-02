У футболіста закінчується контракт із Барселоною після нинішнього сезону. Як пише Tuttosport, каталонці запропонували Левандовському продовжити угоду на рік зі зменшенням зарплати на 50%, але цей варіант не влаштовує нападника.

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Агент Левандовського веде переговори з Ювентусом, сторони попередньо домовилися про контракт на один сезон із зарплатою в шість мільйонів євро без урахування бонусів за особисті досягнення.

Левандовський готовий приєднатися до Ювентуса, якщо клуб кваліфікується в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Туринці посідають четверте місце в Серії А за чотири тури до кінця чемпіонату.

Мілан також цікавився форвардом, однак у підсумку зосередився на кандидатурі форварда Атлетіко Александера Серлота, зазначає Tuttosport.

За Барселону Левандовський виступає з 2022 року. У нинішньому сезоні поляк забив 17 голів у 41 матчі за синьо-гранатових.

Левандовський — один із найкращих бомбардирів в історії футболу, на його рахунку 695 голів за клуби і збірну. Найуспішніший етап кар'єри Роберт провів у мюнхенській Баварії (2014−2022), де вісім разів ставав чемпіоном Німеччини і виграв Лігу чемпіонів.

Раніше легендарний Хаві назвав футболіста, який заслужив на Золотий м’яч у 2010 році.