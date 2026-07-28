Переможець Євро-2020 повертається: збірна Італії визначилася з новим головним тренером після скандалу з Пірло

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 61-річний фахівець уже погодився очолити національну команду, а сторони досягли повної домовленості.

Новий проєкт стане можливим після того, як президент Джованні Малаго зупинив призначення Андреа Пірло на етапі підписання контракту. Причиною стала співпраця Пірло з російськими брендами. Зокрема, переговори щодо його призначення були призупинені через співпрацю з російською букмекерською компанією, амбасадором якої він був і в межах цієї співпраці відвідував Москву.

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Зазначимо, Манчіні вже очолював збірну Італії у 2018−2023 роках, вигравши Євро-2020 та встановивши рекордну серію з 37 матчів без поразок.

За тренерську кар'єру він працював із Фіорентиною, Лаціо, Інтером, Манчестер Сіті, Галатасараєм, Зенітом, збірною Саудівської Аравії та Аль-Саддом. Серед його головних досягнень — чемпіонство Англії з Манчестер Сіті, три титули Серії А з Інтером і перемога на Євро-2020 зі збірною Італії.

До Пірло головним кандидатом на посаду тренера був Пеп Гвардіола. FIGC вела переговори з іспанським фахівцем і навіть розглядала можливість зміни бюджету заради його призначення, однак Гвардіола відхилив пропозицію.

У результаті італійську федерацію вирішили залишити її технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо.

Крім того, за словами Мальдіні, Федерація контактувала з Карло Анчелотті, але в нього чинний контракт зі збірною Бразилії.

Раніше Ніколо Пірло, син легенди збірної Італії Андреа Пірло, став на захист батька, якого не призначили на посаду головного тренера Скуадри Адзурри.