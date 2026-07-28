Роберто Манчіні офіційно вдруге очолив збірну Італії

Термін дії контракту з фахівцем не розголошується.

Для Манчіні це вже другий період роботи зі збірною Італії. Він очолював команду у 2018−2023 роках, коли виграв Євро-2020 та встановив рекордну серію з 37 матчів поспіль без поразок.

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Призначення Манчіні відбулося після того, як президент Джованні Малаго зупинив угоду з Андреа Пірло на етапі підписання контракту. Причиною стала його співпраця з російськими брендами, зокрема з букмекерською компанією, амбасадором якої він був і в межах цієї співпраці відвідував Москву.

До Пірло головним кандидатом на посаду наставника збірної був Пеп Гвардіола. FIGC вела переговори з іспанцем і навіть розглядала можливість зміни бюджету заради його призначення, однак він відхилив пропозицію.

Також Федерація контактувала з Карло Анчелотті, але він має чинний контракт зі збірною Бразилії.

У тренерській кар'єрі Манчіні працював із Фіорентиною, Лаціо, Інтером, Манчестер Сіті, Галатасараєм, Зенітом, збірною Саудівської Аравії та Аль-Саддом. Серед його головних досягнень — чемпіонство Англії з Манчестер Сіті, три титули Серії А з Інтером та перемога на Євро-2020 зі збірною Італії.

Раніше син Андреа Пірло, Ніколо, став на захист батька після того, як його не призначили головним тренером Скуадри Адзурри.