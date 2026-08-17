«Я здійснив свою мрію»: найкращий гравець ЧС-2026 прибув до Барселони після переходу з Манчестер Сіті

Іспанського хавбека «містян» зустріли в аеропорту, повідомляє журналіст Віктор Наварро.

У Родрі запитали, чи здійснив він свою мрію, приєднавшись до «Барселони». Іспанець відповів лаконічно: «Звичайно. Після перемоги в Лізі чемпіонів і після всього іншого».

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Родрі виступає за Манчестер Сіті з 2019 року, коли англійський клуб придбав його в Атлетіко за 70 мільйонів євро. Минулого сезону півзахисник провів 33 матчі та забив два голи.

Цього літа 30-річний хавбек разом зі збірною Іспанії тріумфував на ЧС-2026, ставши найкращим гравцем турніру. У фіналі чемпіонату світу Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла мундіаль.

У складі збірної Іспанії Родрі також став чемпіоном Європи у 2024 році. Того ж року він отримав Золотий м’яч.

Чинний контракт Родрі з Манчестер Сіті був розрахований до кінця червня 2027 року. Раніше футболіст заявляв про зацікавленість у переході до мадридського Реала, однак у боротьбу за гравця серйозно втрутилася Барселона.

Transfermarkt оцінює Родрі в 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона готувала третю пропозицію за півзахисника після двох відмов Манчестер Сіті.