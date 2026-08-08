Гвардіола переконав найкращого футболіста ЧС-2026 обрати Барселону замість Реала

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.

Протягом тривалого часу цього літа Родрі пов’язували з можливим трансфером до Реала, однак зараз фаворитом у боротьбі за іспанського чемпіона світу стала Барселона.

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Як повідомляє Cope з посиланням на журналіста Мельхора Руїса, розмова Родрі з Хосепом Гвардіолою остаточно переконала півзахисника зробити вибір на користь каталонського клубу.

«Перебуваючи в Манчестер Сіті, він уже питав Пепа Гвардіолу минулого сезону, чи порадив би той йому за цих обставин вибір між Реалом та Барселоною. Ви, очевидно, можете собі уявити, що Гвардіола йому порадив», — заявив Мельхор Руїс.

При цьому Гвардіола зазначив, що остаточне рішення має ухвалити сам Родрі. Також наставник підкреслив, що стиль гри іспанського півзахисника більше відповідає саме Барселоні. Усвідомлює це і сам Родрі.

«Родрі розуміє, що футбол, у який грає Барселона, більше схожий на той, у який він грав у Манчестер Сіті з Пепом Гвардіолою, тобто це школа Барселони, — додав Руїс.

Родрі виступає за Манчестер Сіті з 2019 року, коли англійський клуб придбав його в Атлетіко за 70 мільйонів євро. Минулого сезону півзахисник провів 33 матчі та забив два голи. Transfermarkt оцінює його в 55 мільйонів євро.

У складі збірної Іспанії Родрі став чемпіоном Європи у 2024 році та чемпіоном світу у 2026-му, а також отримав нагороду найкращому гравцеві мундіалю.

У 2024 році Родрі також отримав Золотий м’яч.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Раніше повідомлялось, що Барселона вирішила не проводити товариський матч, який клуб мав зіграти в марокканському місті Танжер у суботу, 15 серпня.